Concert de musique classique Christopher Hinterhuber Pôle d’animation culturelle Le Buisson-de-Cadouin, dimanche 18 février 2024.

Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 16:00:00

fin : 2024-02-18

L’association Arcades Musiques vous propose un concert de musique classique avec Christopher Hinterhuber au piano ? Né en Autriche, Christopher Hinterhuber a étudié avec Alex Papenberg, Rudolf Kehrer, Lazar Berman, Avo Kouyoumdjian et Heinz Medjimorec à l’Université de musique et des arts du spectacle de Vienne et à l’Accademia « Incontri col Maestro » à Imola, en Italie, acquérant une contribution artistique supplémentaire de tels artistes comme Oleg Maisenberg et Vladimir Ashkenazy.

Il a remporté de nombreux prix et distinctions aux concours internationaux de piano de Leipzig

(Bach), Sarrebruck (Bach), Pretoria (Unisa), Zurich (Geza Anda) et Vienne (Beethoven), entre autres.

Pôle d’animation culturelle avenue d’Aquitaine

Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides