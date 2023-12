Concert de musique classique Pôle d’animation culturelle Le Buisson-de-Cadouin, 9 décembre 2023 16:00, Le Buisson-de-Cadouin.

Le Buisson-de-Cadouin,Dordogne

Samedi 9 décembre, à 16 heures, au Pôle d’Animation Culturelle du Buisson. La pianiste taïwanaise Kuan-Chen SHEN donnera un concert avec des œuvres de Haydn, Chopin,Liszt, Granados et Bartok. Ce concert sera donné au bénéfice de l’association Coline en Ré, créée en 2003 afin d’organiser la collecte de fonds destinés à financer des actions au profit d’enfants en danger ou en détresse, principalement dans les pays du sud. Entrée : 18 €, adhérents 15€, étudiants, demandeurs d’emploi 8€, tarif famille, gratuit moins de 16 ans.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Pôle d’animation culturelle avenue d’Aquitaine

Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday December 9, 4pm, at the Pôle d’Animation Culturelle du Buisson. Taiwanese pianist Kuan-Chen SHEN will give a concert featuring works by Haydn, Chopin, Liszt, Granados and Bartok. The concert will benefit the Coline en Ré association, set up in 2003 to raise funds for actions to help children in danger or distress, mainly in southern countries. Admission: 18?, members 15?, students, jobseekers 8?, family rate, free under 16s

Sábado 9 de diciembre, a las 16:00 h, en el Polo de Animación Cultural del Buisson. El pianista taiwanés Kuan-Chen SHEN ofrecerá un concierto con obras de Haydn, Chopin, Liszt, Granados y Bartok. El concierto se ofrecerá en beneficio de la asociación Coline en Ré, creada en 2003 para recaudar fondos destinados a ayudar a niños en peligro o desamparados, principalmente en países en desarrollo. Entrada: 18 euros, socios 15 euros, estudiantes, solicitantes de empleo 8 euros, precio familiar, menores de 16 años gratis

Samstag, den 9. Dezember, um 16 Uhr im Pôle d’Animation Culturelle du Buisson. Die taiwanesische Pianistin Kuan-Chen SHEN wird ein Konzert mit Werken von Haydn, Chopin, Liszt, Granados und Bartok geben. Das Konzert findet zugunsten des Vereins Coline en Ré statt, der 2003 gegründet wurde, um Gelder zu sammeln, mit denen Aktionen zugunsten von Kindern in Gefahr oder Not, vor allem in südlichen Ländern, finanziert werden sollen. Eintritt: 18 ?, Mitglieder 15 ?, Studenten, Arbeitssuchende 8 ?, Familientarif, freier Eintritt unter 16 Jahren

