Concert de musique classique Pôle d’animation culturelle Le Buisson-de-Cadouin, 18 novembre 2023, Le Buisson-de-Cadouin.

Le Buisson-de-Cadouin,Dordogne

Le quintette formé du quatuor à cordes Bergen et de la pianiste Jennifer Fichet jouera deux œuvres majeures du répertoire pour quintette avec piano, celui de Schumann et celui de Franck. Le quatuor donnera également le quartettsatz de Schubert..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Pôle d’animation culturelle avenue d’Aquitaine

Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Bergen String Quartet and pianist Jennifer Fichet will perform two major works from the piano quintet repertoire, by Schumann and Franck. The quartet will also perform Schubert’s quartettsatz.

El quinteto formado por el cuarteto de cuerda Bergen y la pianista Jennifer Fichet interpretará dos importantes obras del repertorio para quinteto con piano, de Schumann y Franck. El cuarteto también interpretará el quartettsatz de Schubert.

Das Quintett, bestehend aus dem Bergen Streichquartett und der Pianistin Jennifer Fichet, wird zwei Hauptwerke des Repertoires für Klavierquintett spielen, das von Schumann und das von Franck. Das Quartett wird außerdem den Quartettsatz von Schubert aufführen.

Mise à jour le 2023-11-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides