Braderie à la Recyclerie d’Arudy Pôle d’activités Laprade Arudy, 18 novembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Braderie à la recyclerie d’Arudy : 20% sur tous les articles de plus de 0,50€. Atelier sacs à vrac et furoshiki, animation tri des déchets..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 12:30:00. .

Pôle d’activités Laprade

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Braderie at the Arudy recycling center: 20% off all items over 0.50? Bulk bag and furoshiki workshop, waste sorting animation.

Rebajas en el centro de reciclaje de Arudy: 20% de descuento en todos los artículos de más de 0,50? Taller de bolsas a granel y furoshiki, actividades de clasificación de residuos.

Ausverkauf in der Recycling-Anlage in Arudy: 20% auf alle Artikel ab 0,50? Workshops über Schüttgutsäcke und Furoshiki, Animation zur Mülltrennung.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées