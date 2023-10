Le Before d’Halloween Pôle d’activités culturelles de Fay-aux-Loges Fay-aux-loges Catégorie d’Évènement: Fay-aux-loges Le Before d’Halloween Pôle d’activités culturelles de Fay-aux-Loges Fay-aux-loges, 21 octobre 2023, Fay-aux-loges. Le Before d’Halloween Samedi 21 octobre, 14h00 Pôle d’activités culturelles de Fay-aux-Loges L’association Apem Faycienne organise le Before d’Halloween. Activités manuelles, contes d’halloween et expériences diaboliques sont au programme ! Un goûter partagé sera proposé sur place. De 3 à 12 ans. Inscription par mail ou téléphone. Clôture des inscriptions le 18 octobre. Pôle d’activités culturelles de Fay-aux-Loges Rue André Chenal, Fay-aux-loges Fay-aux-loges [{« type »: « email », « value »: « apemfaycienne@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00 FMACEN045V50B7QT pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Fay-aux-loges Autres Lieu Pôle d'activités culturelles de Fay-aux-Loges Adresse Rue André Chenal, Fay-aux-loges Ville Fay-aux-loges Lieu Ville Pôle d'activités culturelles de Fay-aux-Loges Fay-aux-loges latitude longitude 47.92567;2.13971

Pôle d'activités culturelles de Fay-aux-Loges Fay-aux-loges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fay-aux-loges/