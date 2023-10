Café Archi #33 spécial JNA le vendredi 13 octobre aux Abymes Pôle d’Accueil Taonaba Les Abymes, 13 octobre 2023, Les Abymes.

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architectures 2023, la MAG diffusera les 13 films courts réalisés par la DAC pour les JNA (3min par film environ) à l’occasion de deux rencontres, le jeudi 12 et le vendredi 13 octobre.

La transition écologique, les injonctions pour une architecture moins consommatrice en ressources non renouvelables et en énergie, mais aussi plus saine et plus adaptée aux modes de vie actuels, ne doivent pas conduire à produire des lieux à vivre techniquement performants mais sans âme, sans émotions, sans beauté. Au contraire, il s’agit de produire des lieux à vivre pour le monde vivant, dans lesquels les habitants puissent faire société.

Nos invités répondront à vos questions après avoir livré leurs impressions sur ces films.

Ces rencontres se poursuivront autour de quelques amuses bouches offerts par la MAG.

ℹ️ Cette rencontre pourra être déclarée par les architectes présents comme formation complémentaire sur le site du CNOA pour une durée de 2h. Une attestation de participation vous sera remise à cet effet.

Pôle d’Accueil Taonaba Route de Perrin 97139, Les Abymes, Guadeloupe Les Abymes 97139 Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T00:30:00+02:00 – 2023-10-14T04:00:00+02:00

