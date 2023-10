TROC DU LIVRE Pôle culturel Sequedin, 25 novembre 2023, Sequedin.

Comme chaque année, la Ville organise le troc du livre. Nous sommes tous envahis de livresque nous n’utilisons plus.

Si vous souhaitez échanger ces ouvrages contre d’autres que vous ne connaissez pas encore, nous vous donnons rendez-vous au troc du livre.

Apportez vos livres en très bon état (pas d’encyclopédies) et profitez de cette occasion pour renouveler votre bibliothèque et préparer vos lectures pour l’automne !

10 livres maximum par personne

Pôle culturel 9 rue Carnot – 59320 Sequedin Sequedin 59320 Nord Hauts-de-France 03.2050.55.74 mediatheque@sequedin.fr

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:00:00+01:00

