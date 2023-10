Octobre rose Pôle culturel Sequedin Catégories d’Évènement: Nord

Sequedin Octobre rose Pôle culturel Sequedin, 21 octobre 2023, Sequedin. Octobre rose Samedi 21 octobre, 10h00 Pôle culturel participation de 5 € pour l’ensemble des activités -reversée au profit de l’association « mon bonnet rose » Octobre est le mois de la sensibilisation au cancer du sein, première cause de décès par cancer chez les femmes. Il permet de rappeler l’importance que revêt la réalisation d’une mammographie tous les deux ans dans le dépistage du cancer du sein. A cette occasion, la médiathèque organise en partenariat avec l’association « Mon bonnet rose » une matinée « événements » le samedi 21 octobre. 10 h – 10h30 : la dictée rose

Venez tester vos connaissances et défier votre talent en orthographe pour la bonne cause. à partir de 12 ans 11h : marcher pour elles

« Marcher pour elles » est une marche familiale d’environ une heure en association avec « Oxygène Sequedinois ». Marchez, bougez, participez et soutenez-les !

Une participation de 5€ est demandée pour l’ensemble des activités (dictée et marche). Les sommes récoltées seront directement reversées à « Mon bonnet rose » Des séances d’autopalpation sur buste seront proposées par l’association de Marcq en Baroeul « Mon bonnet rose » (Vente de goodies « Mon bonnet rose » sur place) Mon Bonnet Rose a été créée par Maureen Govart pour aider les femmes atteintes d’un cancer, partout en France. » En 2017, j’ai combattu le cancer du sein. Janvier 2018, les traitements prenaient fin. En mars de la même année, j’ai créé l’association Mon Bonnet Rose. Pôle culturel 9 rue Carnot – 59320 Sequedin Sequedin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://mediatheque.sequedin.fr/cms/articleview/id/169 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Pôle culturel
9 rue Carnot - 59320 Sequedin
Sequedin
Nord

