Sequedin Fête du jeu Pôle culturel Sequedin, 8 octobre 2023, Sequedin. Fête du jeu Dimanche 8 octobre, 14h00 Pôle culturel entrée libre Chaque année, vous profitez de cette manifestation pour découvrir ou redécouvrir les jeux flamands en bois et les jeux de société proposés par la Médiathèque. Ne ratez pas ce rendez-vous et redécouvrez le plaisir de jouer en famille ou entre amis. L’après-midi sera également animée par des jeux d’aventures animés par les jeunes élus du Conseil Municipal des enfants. Pôle culturel 9 rue Carnot – 59320 Sequedin Sequedin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://mediatheque.sequedin.fr/cms/articleview/id/30 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

