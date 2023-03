Atelier d’écriture Pôle Culturel Sequedin Catégories d’Évènement: Nord

Atelier d’écriture Pôle Culturel, 25 mars 2023, Sequedin. Atelier d’écriture Samedi 25 mars, 14h30 Pôle Culturel renseignement et inscription en médiathèque Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de l’opération « Dis-moi dix mots » la médiathèque organise un atelier d’écriture pour les plus de 15 ans.

La thématique « Une Semaine à tous les temps ? » nous invite à réfléchir à notre perception et à notre rapport au temps, notamment en jouant avec les mots sélectionnés qui les expriment. Dix mots qui vous invitent à réfléchir aux moyens de se réapproprier le temps, de concilier le temps personnel et le temps collectif.

Pôle Culturel 9 rue carnot 59320 Sequedin Sequedin 59320 Nord Hauts-de-France 03 20 50 55 74 mediatheque@sequedin.fr
2023-03-25T14:30:00+01:00 – 2023-03-25T16:30:00+01:00

