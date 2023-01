? »CONCERT TRIBUTE TO BERNARD LAVILLIERS » Pôle Culturel Sequedin Catégories d’Évènement: Nord

? »CONCERT TRIBUTE TO BERNARD LAVILLIERS » Pôle Culturel, 21 janvier 2023, Sequedin. ? »CONCERT TRIBUTE TO BERNARD LAVILLIERS » Samedi 21 janvier, 20h00 Pôle Culturel

Gratuit – sur réservation

Démarrons 2023 avec « On the road again » : un magnifique concert? hommage à Bernard Lavilliers, Pôle Culturel 9 rue Carnot, Sequedin Sequedin 59320 Nord Hauts-de-France 1h30 de musique en direct, avec 6 artistes sur scène qui reprennent les plus grands succès interprétés par Benoît Martel, pour un hommage à Bernard Lavilliers, cet artiste hors du commun✊ !

✍️Inscrivez-vous vite en médiathèque !

