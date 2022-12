Nuit de la lecture : Loup Garou géant Pôle culturel Sequedin Catégories d’évènement: Nord

Plongez dans l'univers passionnant de ce jeu de rôle interactif le temps d'une soirée !

Pôle culturel 9 rue Carnot – 59320 Sequedin

Trembler, frissonner, sursauter… avoir la chair de poule … La peur s'empare de la littérature et de la Médiathèque le vendredi 20 janvier. Dans le cadre des Nuits de la lecture organisées par le Centre National du Livre, la médiathèque vous propose des animations à vous faire frémir ! De 19h à 20h : Partie géante de « Loup Garou »

Chaque nuit, des loups de Thiercelieux, créatures malfaisantes, envahissent le village, dévorant un à un les paysans. Une tragédie qui se répète toutes les nuits, plongeant ces hommes et femmes dans l’appréhension et la peur totale ! Pas de doute, des loups-garous se cachent parmi les villageois. Pour éviter que la communauté ne soit décimée, il vous faudra faire preuve de courage et de déduction pour les démasquer

A partir de 10 ans – inscription en médiathèque à partir du 20 décembre

2023-01-20T19:00:00+01:00

2023-01-20T20:00:00+01:00 Centre National du livre

