Nuit de la lecture : Exposition « Qui a peur du grand méchant loup? » Pôle culturel Sequedin Catégories d’évènement: Nord

Sequedin

Nuit de la lecture : Exposition « Qui a peur du grand méchant loup? » Pôle culturel, 10 janvier 2023, Sequedin. Nuit de la lecture : Exposition « Qui a peur du grand méchant loup? » 10 – 21 janvier 2023 Pôle culturel

entrée libre – Gratuit –

L’exposition vous dévoilera comment le loup, personnage très présent dans la littérature jeunesse, suscite chez l’homme la peur, la haine, mais aussi le mépris. handicap moteur mi Pôle culturel 9 rue Carnot – 59320 Sequedin Sequedin 59320 Nord Hauts-de-France Trembler, frissonner, sursauter… avoir la chair de poule … La peur s’empare de la littérature et de la Médiathèque le vendredi 20 janvier. Dans le cadre des Nuits de la lecture organisées par le Centre National du Livre, la médiathèque vous propose des animations à vous faire frémir !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-10T15:00:00+01:00

2023-01-21T17:00:00+01:00 Centre National du livre

