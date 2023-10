Cet évènement est passé Coup de cœur Tiot Loupiot Pôle culturel Saint-Vaast Arras Catégories d’Évènement: Arras

Pas-de-Calais Coup de cœur Tiot Loupiot Pôle culturel Saint-Vaast Arras, 13 mai 2023, Arras. Coup de cœur Tiot Loupiot Samedi 13 mai, 18h30, 19h00, 20h30, 21h00 Pôle culturel Saint-Vaast Lectures de la sélection d’albums en lice pour le prix. À vos votes !

Familles, enfants accompagnés

Horaires fixes :

À 18h30 et 20h30 : tout petits

À 19h et 21h : 3-6 ans

Env. 30 min.

1e étage, salle des Mays Pôle culturel Saint-Vaast 22 rue Paul Doumer Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321712643 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

