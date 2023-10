Cet évènement est passé « Michel Gantner : En regards » Pôle culturel Saint-Vaast Arras Catégories d’Évènement: Arras

« Michel Gantner : En regards » Pôle culturel Saint-Vaast Arras, 13 mai 2023, Arras. « Michel Gantner : En regards » Samedi 13 mai, 18h00 Pôle culturel Saint-Vaast Jusqu'au 5 juillet

Exposition monographique de la série Muséal du photographe Michel Gantner

2e étage, musée Pôle culturel Saint-Vaast 22 rue Paul Doumer Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

