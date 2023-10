Cet évènement est passé Les collections vous invitent au voyage Pôle culturel Saint-Vaast Arras Catégories d’Évènement: Arras

Pas-de-Calais Les collections vous invitent au voyage Pôle culturel Saint-Vaast Arras, 13 mai 2023, Arras. Les collections vous invitent au voyage Samedi 13 mai, 18h00 Pôle culturel Saint-Vaast Une sélection d’œuvres, sur le thème du voyage, sont sorties des réserves du musée et mises en lien avec les collections de la médiathèque

Aux trois niveaux de la médiathèque.

Jusque fin 2023. Pôle culturel Saint-Vaast 22 rue Paul Doumer Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321712643 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

