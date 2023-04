« Dans les collections de la Bibliothèque nationale de France : la poésie médiévale » Pôle culturel Saint-Vaast

Exposition des manuscrits emblématiques du fonds patrimonial de la médiathèque autour du Chansonnier V, prêt exceptionnel de la BnF.

Exposition réalisée par le Pôle culturel Saint-Vaast / Ronville / Verlaine avec la collaboration exceptionnelle de la Bibliothèque nationale de France

