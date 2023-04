« L’Objet, l’histoire, le mythe » – La classe, l’oeuvre! Pôle culturel Saint-Vaast

« L'Objet, l'histoire, le mythe » – La classe, l'oeuvre! Samedi 13 mai, 18h00 Pôle culturel Saint-Vaast Toute l'année, le pôle culturel accompagne des classes dans différents projets, à découvrir dès ce soir et jusqu'au 9 juillet, dans le cloître.

Présentations orales par les élèves en début de soirée. Par les élèves de 6e du collège Mitterrand d’Arras, dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! ». Pôle culturel Saint-Vaast Hauts de France Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

