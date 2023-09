Matière(s) à construire – Exposition Pôle culturel Michel-Legrand Noisiel, 6 octobre 2023, Noisiel.

Matière(s) à construire – Exposition 6 – 14 octobre Pôle culturel Michel-Legrand

La commune de Noisiel est riche d’un patrimoine architectural exceptionnel : aux édifices innovants bâtis par les industriels chocolatier Menier au XIXe siècle ont succédé ceux de la Ville Nouvelle au XXe siècles.

L’architecture est usuellement présentée à travers ses formes et volumes, ses qualités esthétique ou fonctionnelles. Considérée comme le premier art, c’est avant tout l’art de construire. Et, construire, c’est savoir employer les matériaux les mieux adaptés au projet.

L’exposition Matière(s) à construire, présentée du 6 au 20 octobre, se propose d’explorer les édifices emblématiques de Noisiel au travers des matériaux avec lesquels ils ont été conçus.

Qu’est-ce qui a guidé leur choix ? Comment les a-t-on utilisé ? Quelles sont leurs qualités et leurs défauts ?

Pour chaque thème étudié, vous pourrez tester vos connaissances par une activité ludique.

Médiation pour les scolaires sur réservation.

Pôle culturel Michel-Legrand 34 cours des Roches 77186 Noisiel Noisiel 77186 Le Luzard Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T09:30:00+02:00 – 2023-10-06T12:00:00+02:00

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

