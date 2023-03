ANiMA Pôle Culturel Michel Legrand Noisiel Catégories d’Évènement: Noisiel

Seine-et-Marne

ANiMA Pôle Culturel Michel Legrand, 12 mars 2023, Noisiel. ANiMA 12 et 13 mars Pôle Culturel Michel Legrand sur réservation Une ôde à l’élan de vie qui nous traverse et nous transforme.

Deux musiciens-chanteurs se rencontrent, jouent de leurs corps et de la matière, installent un univers doux et enveloppant dans lequel vibrent la lumière et les sons. Ils nous embarquent pour un voyage sensoriel au cœur du vivant au plus près de l’état de présence des jeunes enfants. « Ce « poème musical en mouvement » est une invitation à sentir, à ressentir, à imaginer… » TT – TELERAMA De 6 mois à 6 ans – Création janvier 2020

Ecriture et interprétation : Florian Allaire et Florence Goguel

Conception : Florence Goguel Pôle Culturel Michel Legrand 34, Cours des Roches, 77186 NOISIEL Noisiel 77186 Le Luzard Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « administration@leportevoix.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T16:00:00+01:00 – 2023-03-12T16:35:00+01:00

2023-03-13T10:00:00+01:00 – 2023-03-13T10:35:00+01:00 musique mouvement Christophe Raynaud de Lage

Détails Catégories d’Évènement: Noisiel, Seine-et-Marne Autres Lieu Pôle Culturel Michel Legrand Adresse 34, Cours des Roches, 77186 NOISIEL Ville Noisiel Departement Seine-et-Marne Age max 99 Lieu Ville Pôle Culturel Michel Legrand Noisiel

Pôle Culturel Michel Legrand Noisiel Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noisiel/

ANiMA Pôle Culturel Michel Legrand 2023-03-12 was last modified: by ANiMA Pôle Culturel Michel Legrand Pôle Culturel Michel Legrand 12 mars 2023 Noisiel Pôle Culturel Michel Legrand Noisiel

Noisiel Seine-et-Marne