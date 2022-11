Les Mardis du Clic Pôle Culturel l’Opsis Roche-la-Molière Catégories d’évènement: Loire

Roche-la-Molière

Les Mardis du Clic Pôle Culturel l’Opsis, 8 novembre 2022, Roche-la-Molière. Les Mardis du Clic 8 novembre – 13 décembre, les mardis Pôle Culturel l’Opsis

Inscription obligatoire

Vous avez des difficultés avec l’outil informatique? Pôle Culturel l’Opsis Place Jean Jaurès 42230 Roche La Molière Roche-la-Molière 42230 Loire [{« link »: « https://mediatheque.rochelamoliere.fr/node/tag/tid/28330 »}]

https://www.roche-la-moliere.fr/spip.php?rubrique69 Les Mardis du clic reviennent ! Vous avez des difficultés avec l’outil informatique ? David Bonche vous aidera à améliorer votre pratique. Voici le programme des ateliers Mardi 8 novembre : Utiliser une clé USB (emmener sa clé personnelle)

Mardi 15 novembre : Découverte de Paint.net

Mardi 22 novembre : Excel pour débutants

Mardi 29 novembre : Les réseaux sociaux

Mardi 6 décembre : La visioconférence

Mardi 13 décembre : Les achats en ligne Inscription obligatoire ! Source: https://mediatheque.rochelamoliere.fr/node/tag/tid/28330

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-08T14:00:00+01:00

2022-12-13T15:00:00+01:00

