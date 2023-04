MSG Pôle culturel L’Étincelle Venelles Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

MSG Pôle culturel L’Étincelle, 5 mai 2023, Venelles. MSG Vendredi 5 mai, 20h30 Pôle culturel L’Étincelle 12 / 5€ MSG fusionne quatre siècles de musique, constituant un répertoire unique, authentique et moderne. Dans l’énergie et l’émotion, Massilia Sounds Gospel propose ainsi un formidable voyage faisant un pont entre musique populaire et musique sacrée.

Tarifs : 12 € / 5 €

Billets en vente sur bit.ly/3JUy4cZ

+ d’infos 04 42 54 93 10 / letincelle@venelles.fr Pôle culturel L’Étincelle 55, avenue de la Grande Bégude, 13770 Venelles Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/3JUy4cZ »}] [{« link »: « mailto:letincelle@venelles.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

