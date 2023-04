David Walters + Elodie Rama Pôle culturel L’Étincelle, 15 avril 2023, Venelles.

David Walters + Elodie Rama Samedi 15 avril, 20h30 Pôle culturel L’Étincelle 12€ en pré-vente / 15€ sur place

Go pour un nouveau chapitre dans un nouveau lieu flambant neuf ; l’Etincelle ! Et c’est pas de la poudre aux yeux !

Samedi 15 avril on investit le nouveau pôle culturel de la ville de Venelles qui est sublime ! (genre pépite)

Pour l’occasion, certains comparses voulaient la lune, d’autres le soleil, on a déniché les deux !

Voyage dans les constellations d’Elodie Rama. Un live envoutant dans les terres antillaises sur des rythmes soul, jazz, pop.

Puis comme il fallait bien baptiser le dancefloor de ce nouveau spot, on a appelé David Walters le plus solaire des ambianceurs pour nous déhancher façon afro-caraïbes.

Pas d’inflation chez Comparses et Sons ! Ta place est à 12€ https://bit.ly/3YwAJia

Elodie Rama

sᴏᴜʟ – ᴘᴏᴘ

Avec son 1er album « Constellations », la chanteuse marseillaise, longtemps compagnonne de route du groupe Hocus Pocus, sculpte une soul plurielle, solaire et créolisée, faites de musiques électroniques, de hip-hop et de jazz. Une histoire de famille et de métissages, aux côtés d’Akhenaton, DJ Djel, la Chica, Témé Tan, Atom (C2C).

David Walters

ᴀғʀᴏ-ᴄᴀʀɪʙéᴇɴ

15 après son 1er disque, David Walters revient avec « Soul Tropical » un disque qui lui ressemble toujours : ensoleillé, souriant et connecté à ses origines antillaises. Et entouré de beau monde qui pourrait tous faire partie de la prog Comparses : Guts, Flavia Coelho, Vincent Ségal, Mario Canonge, Captain Planet, Anthony Joseph… Signé sur le très pertinent label Heavenly Sweetness, David fleurte toujours avec les sonorités anglaises propices au dancefloor, tout en dépouillant certains morceaux, comme pour assumer une certaine fragilité.

Billetterie

◾Prévente : 12€ (+frais de loc)

◾Sur place : 15€

Gratuit jusqu’à 12 ans > Résa obligatoire

https://bit.ly/3YwAJia

E-PASS JEUNES ACCEPTE !

L’Etincelle – 55 avenue de la Grande Bégude – 13770 Venelles

Ouverture des portes : 20h30

Début des concerts : 21h

Bar local & Bio – Pas de restauration sur place

www.comparsesetsons.fr

Pôle culturel L'Étincelle 55, avenue de la Grande Bégude, 13770 Venelles Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T20:30:00+02:00 – 2023-04-15T23:59:00+02:00

