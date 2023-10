Concert Nawel Dombrowsky Pôle Culturel l’Etincelle : 55, avenue de la Grande Bégude 13770 Venelles Venelles, 18 novembre 2023, Venelles.

Chanteuse, comédienne, artiste de cabaret, Nawel Dombrowsky joue et chante à la vie comme à la scène !

Jeune, elle se forme au chant puis découvre le théâtre. A vingt ans sa passion devient son métier, elle joue dans des spectacles..

Singer, actress, cabaret artist, Nawel Dombrowsky plays and sings in life as well as on stage!

At a young age, she trained as a singer, then discovered acting. By the age of twenty, her passion had become her profession, and she was performing in a number of shows.

Cantante, actriz, artista de cabaret, Nawel Dombrowsky interpreta y canta tanto en la vida como en el escenario

Desde muy joven se formó como cantante antes de descubrir el teatro. A los veinte años, su pasión se había convertido en su profesión y actuaba en numerosos espectáculos.

Sängerin, Schauspielerin, Kabarettistin: Nawel Dombrowsky spielt und singt im Leben wie auf der Bühne!

Als junge Frau lässt sie sich zum Singen ausbilden und entdeckt dann das Theater. Mit zwanzig Jahren wird ihre Leidenschaft zu ihrem Beruf, sie spielt in Shows.

