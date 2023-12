La vie tranquille / Eva Prouteau Pôle Culturel Les Ursulines, salle de réception Château-Gontier Catégories d’Évènement: Château-Gontier

Mayenne La vie tranquille / Eva Prouteau Pôle Culturel Les Ursulines, salle de réception Château-Gontier, 11 avril 2024 16:30, Château-Gontier. La vie tranquille / Eva Prouteau Jeudi 11 avril 2024, 18h30 Pôle Culturel Les Ursulines, salle de réception tarif 6 € nombre de places limité,

réservation conseillée En écho à notre épineuse époque consumériste, c’est aussi notre relation avec les biens matériels qui est racontée.

La représentation des choses, dont on retrouve des témoignages dès la préhistoire, permet une formidable plongée dans l’histoire. Les artistes ont été les premiers à prendre les choses au sérieux. Ils ont reconnu leur présence, les ont rendues vivantes et intéressantes en exaltant leur forme, leur signification, leur pouvoir, leur charme. Ils ont saisi leur faculté à nous faire imaginer, croire, douter, rêver, agir. Pôle Culturel Les Ursulines, salle de réception 4 bis Rue Horeau, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-carre.org/evenement/la-vie-tranquille/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-11T18:30:00+02:00 – 2024-04-11T20:00:00+02:00

2024-04-11T18:30:00+02:00 – 2024-04-11T20:00:00+02:00 conférence nature morte Détails Heure : 16:30 Catégories d’Évènement: Château-Gontier, Mayenne Autres Code postal 53200 Lieu Pôle Culturel Les Ursulines, salle de réception Adresse 4 bis Rue Horeau, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne Ville Château-Gontier Departement Mayenne Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Pôle Culturel Les Ursulines, salle de réception Château-Gontier Latitude 47.828942 Longitude -0.697224 latitude longitude 47.828942;-0.697224

Pôle Culturel Les Ursulines, salle de réception Château-Gontier Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-gontier/