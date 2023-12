Grottes et cavernes / Eva Prouteau Pôle Culturel Les Ursulines, salle de réception Château-Gontier, 15 février 2024 17:30, Château-Gontier.

Grottes et cavernes / Eva Prouteau Jeudi 15 février 2024, 18h30 Pôle Culturel Les Ursulines, salle de réception tarif 6 €

nombre de places limité, réservation conseillé

Depuis les peintures rupestres jusqu’aux symboliques mystiques ou fantasmagoriques, Eva Prouteau dresse un panorama de ces antres propices à l’imaginaire.

Synonymes d’abris et de refuges, mais aussi de gouffres et d’abîmes, les grottes et les cavernes sont les premiers lieux de l’art. Cavités naturelles à l’origine, les grottes s’artificialisent et jouent un rôle important dans l’histoire des jardins européens. Anciennement vénérées comme habitat des divinités et des nymphes, les cavernes continuent d’apparaître dans l’époque contemporaine comme des lieux privilégiés où le mystère croise le recueillement et le rêve, les bestiaires fantastiques et le culte de l’invisible.

Pôle Culturel Les Ursulines, salle de réception 4 bis Rue Horeau, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire

