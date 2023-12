Maisons d’artistes / Eva Prouteau Pôle Culturel Les Ursulines, salle de réception Château-Gontier Catégories d’Évènement: Château-Gontier

Maisons d'artistes / Eva Prouteau Jeudi 14 décembre, 18h30 Pôle Culturel Les Ursulines, salle de réception tarif 6 €

nombre de places limité, réservation conseillée Qu’ils soient modestes ou opulents, ce sont des lieux intimes, qui touchent particulièrement le visiteur. Des capsules temporelles, ni tout à fait musées, ni tout à fait monuments ; ou encore des architectures singulières, presque des sculptures à habiter. Certaines maisons d’artistes se sont ouvertes au public, d’autres ont disparu. Lieux de résidence atypiques, elles suscitent la curiosité et permettent souvent une compréhension renouvelée de l’oeuvre. Pôle Culturel Les Ursulines, salle de réception 4 bis Rue Horeau, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-carre.org/evenement/maisons-dartistes/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

