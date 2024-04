Pôle culturel les Imaginaires avril Les Imaginaires Pluméliau-Bieuzy, samedi 13 avril 2024.

13/04 à 14h atelier de linogravure (10 ans et +) ; 20/04 à 18h conférence « la lutte quotidienne des femmes autochtones au Brésil » avec Antoine Buquen (ados/adulte) ; 25/04 à 14h30 cinéma « Le garçon et le monde » (6 ans et +). Gratuit sur réservation.

Et aussi 13/04 à 10h30 café philo .

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-25

Les Imaginaires 19 rue des Combats de Kervernen

Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh

