Exposition Stolen memory Pôle Culturel le Grand Nord – Mayenne communauté Mayenne, 16 septembre 2023, Mayenne.

Exposition Stolen memory 16 et 17 septembre Pôle Culturel le Grand Nord – Mayenne communauté

Exposition exceptionnelle intitulée Stolen memory, provenant des archives allemandes d’Arolsen. Cette exposition temporaire et itinérante, venue d’Allemagne, présente les effets personnels des déportés (confisqués dans les camps nazis) et leur restitution après la guerre. Aménagée dans un conteneur maritime, cette exposition accessible librement est atypique par son contenu et sa scénographie. Des ressources pédagogiques (vidéo, film d’animation) sont proposées en parallèle.

Une visite guidée par l’équipe du Mémorial des Déportés de la Mayenne est possible autour de cette exposition, sur réservation. Visible devant le Grand nord – Esplanade François Mitterrand, à Mayenne.

Pôle Culturel le Grand Nord – Mayenne communauté Mayenne Mayenne Mayenne Pays de la Loire http://www.legrandnord.fr/le-grand-nord/le-batiment/ Des espaces intelligents et fonctionnels sont déployés sur plus de 5500 m2, comme un auditorium de 108 places et une salle d’exposition. Espace de découverte et d’exploration interdisciplinaire, le Grand Nord est une invitation au voyage pour tous les habitants de Mayenne Communauté. Dans ce lieu confortable et lumineux, les lecteurs, musiciens, danseurs, internautes et joueurs peuvent se former, échanger autour de leur pratique favorite, et s’ouvrir au monde de la “Culture Magnétique”. Le Grand Nord est une œuvre architecturale réalisée par Serge et Lipa Goldstein.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Arolsen archives