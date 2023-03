Les Métiers d’Art subliment la Chalosse Pôle culturel Le Belvédère Mugron Catégories d’Évènement: Landes

Mugron

Les Métiers d’Art subliment la Chalosse Pôle culturel Le Belvédère, 31 mars 2023, Mugron. Les Métiers d’Art subliment la Chalosse 31 mars – 2 avril Pôle culturel Le Belvédère Démonstrations, ateliers découverte, boutiques éphémères, les artisans d’art du territoire vous attendent pour partager leur passion et vous faire connaitre leur art.

Dans le cadre des JEMA, la MFR CFA Landes Chalosse, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Landes et leurs partenaires vous invitent dans le Belvédère mis à disposition pour l’occasion par la municipalité de Mugron. C’est dans ce lieu d’exception que les artisans d’art vous feront connaitre leur savoir-faire et leur esthétisme.

Tissus, cordes, photos, autant de matières nobles valorisées par les artisans d’art qui vous réservent bien des surprises. Pôle culturel Le Belvédère Place Frédéric Bastiat, 40250 Mugron Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.mfr-castelnau.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Démonstration atelier https://www.mugron.fr/

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Mugron Autres Lieu Pôle culturel Le Belvédère Adresse Place Frédéric Bastiat, 40250 Mugron Ville Mugron Departement Landes Lieu Ville Pôle culturel Le Belvédère Mugron

Pôle culturel Le Belvédère Mugron Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mugron/

Les Métiers d’Art subliment la Chalosse Pôle culturel Le Belvédère 2023-03-31 was last modified: by Les Métiers d’Art subliment la Chalosse Pôle culturel Le Belvédère Pôle culturel Le Belvédère 31 mars 2023 Mugron Pôle culturel Le Belvédère Mugron

Mugron Landes