Châteauneuf-les-Martigues PROJECTION DU FILM : LES MOISSONNEURS DU LEOU Pôle culturel Jean-Claude IZZO Châteauneuf-les-Martigues, 17 septembre 2023, Châteauneuf-les-Martigues. PROJECTION DU FILM : LES MOISSONNEURS DU LEOU Dimanche 17 septembre, 15h30 Pôle culturel Jean-Claude IZZO Sur inscription. Un film réalisé par Pierre Sabdès, proposé par l’Association Provence Vidéo 13. Découvrez les moissons réalisées au Léou en 1995, témoignages des activités agricoles traditionnelles de Châteauneuf-les-Martigues. Version remasterisée suivie d’un échange avec Jean-Claude Cordero. Pôle culturel Jean-Claude IZZO Avenue des anciens Combattants 13220 Châteauneuf-les-Martigues Châteauneuf-les-Martigues 13220 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.mediatheque-chateauneuf-les-martigues.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04-42-76-90-16 »}] Bus de la Côte Bleue, arrêt le Grand Jas ou la Médiathèque Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

