SALON DES METIERS D’ART Pôle culturel Jean-Claude IZZO, 31 mars 2023, Châteauneuf-les-Martigues. SALON DES METIERS D’ART 31 mars – 2 avril Pôle culturel Jean-Claude IZZO 3ème édition du salon des métiers d’art de Châteauneuf-les-Martigues handicap moteur mi Pôle culturel Jean-Claude IZZO Avenue des Anciens Combattants 13220 Châteauneuf-les-Martigues Châteauneuf-les-Martigues 13220 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Exposition, démonstration et savoir-faire.

Durant trois jours, venez à la rencontre des artisans sélectionnés pour leur talent : bijouterie, vannerie, fleuriste d’art, céramistes..

La journée du vendredi sera plus particulièrement réservée à la visite des scolaires. Les artisans profiteront de ce moment de rencontre pour partager leur passion et leur savoir-faire avec les jeunes générations.

Proposé par la municipalité en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région Provence Alpes Côte d’Azur.

