Journées nationales de l’architecture handicap moteur mi Pôle culturel Henri Lafitte 3 rue georges Paillot Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France L’œuvre s’appelle « GF-006-GK », ce sera également le titre de l’exposition. Le point de départ a été l’église de Boussois. Il s’agit d’une restitution de deux années de recherches et de créations sur le territoire. Ce projet a bénéficié du soutien de la CAMVS, de la ville de Maubeuge, de la Région Hauts-de-France, du Département du Nord et de la Drac Hauts-de-France, accompagné par la mémoire verrière de Boussois et porté par Idem+Arts

