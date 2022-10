L’invitation d’Anne Breton Pôle culturel Henri Lafitte Maubeuge Catégories d’évènement: Maubeuge

Nord

L'invitation d'Anne Breton 14 et 15 octobre Pôle culturel Henri Lafitte

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture Pôle culturel Henri Lafitte 3 rue georges Paillot Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France Pendant cette résidence de création avec Idem+Arts, Anne Breton a choisi de mettre en relation les différentes substances rencontrées depuis le début de ses recherches : insectes, déesses, lectures, plantes ou objets. La matière et les matériaux lui permettent de se connecter au monde. Pour cette exposition, Anne Breton a créé un ensemble de récipients pour accueillir des plantes glanées, des abeilles ou encore des liquides. Ces objets apportent un potentiel de rituels et d’histoires. Ils conservent la mémoire de ce qu’ils contiennent, de ce qui les traversent et les restituent aux corps et au monde.

