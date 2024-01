FAKE NEWS : ART, FICTION, MENSONGE Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, mardi 26 mars 2024.

FAKE NEWS : ART, FICTION, MENSONGE L’exposition « Fake news : art, fiction, mensonge » fait le pari que les artistes peuvent nous aider pour regarder le monde différemment. 26 – 30 mars Pôle Culturel Favols Entrée libre aux horaires d’ouverture du Pôle culturel Favols

Début : 2024-03-26T14:30:00+01:00 – 2024-03-26T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-30T14:30:00+01:00 – 2024-03-30T18:30:00+01:00

« Fake news : art, fiction, mensonge » est une exposition réunissant les oeuvres d’artistes français et internationaux qui alertent et interrogent sur la prolifération de fausses informations dans notre monde hyperconnecté tout en bousculant notre esprit critique. Une déambulation artistique et pédagogique entre réalité, interprétation et perception.

Une exposition réalisée et diffusée par la fondation EDF, le CLEMI et CANOPE.

Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine

CLEMI Centre pour L’Éducation aux Médias et à l’Information