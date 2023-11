ATELIER ARTISTES EN HERBE Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 20 février 2024, Carbon-Blanc.

ATELIER ARTISTES EN HERBE Mardi 20 février 2024, 10h00 Pôle Culturel Favols Gratuit. Sur inscription.

Un atelier ludique pour les enfants, spécialement conçu et animé par Isciane Labatut, historienne de l’art et guide-conférencière de l’association Passionnés d’Art.

Partons à la découverte des œuvres de Robert Delaunay, dans lesquelles il utilise les formes circulaires colorées.

Les enfants pourront ensuite réaliser une œuvre toute en couleur avec des rythmes et des cercles.

En partenariat avec l’association Passionnés d’Art.

Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheque.carbon-blanc.fr/accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 68 86 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@carbon-blanc.fr »}] Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-20T10:00:00+01:00 – 2024-02-20T12:00:00+01:00

atelier découverte

Robert Delaunay Rythme Joie de vivre 1930 huile sur toile