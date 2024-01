DEDIKATZ Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde DEDIKATZ Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 10 février 2024, Carbon-Blanc. DEDIKATZ Samedi 10 février 2024, 18h30 Pôle Culturel Favols Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T18:30:00+01:00 – 2024-02-10T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-10T18:30:00+01:00 – 2024-02-10T20:30:00+01:00 Parviendrez-vous à deviner les dessins mystères signés sous vos yeux par un dessinateur de BD ? En famille, entre amis ou en solo, celui ou celle qui trouve le plus vite gagne le dessin dédicacé !

Dédikatz est un jeu crée par la librairie BD bordelaise Krazy Kat. Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheque.carbon-blanc.fr/accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 68 86 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@carbon-blanc.fr »}] Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc jeu bande dessinée Détails Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Code postal 33560 Lieu Pôle Culturel Favols Adresse Carbon-Blanc Ville Carbon-Blanc Departement Gironde Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Latitude 44.89649 Longitude -0.503956 latitude longitude 44.89649;-0.503956

Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carbon-blanc/