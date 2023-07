Cocœur – La Grive / Clémentine Maubon & Bastien Lefèvre Pôle Culturel Ev@sion Ambarès-et-Lagrave, 28 mars 2024, Ambarès-et-Lagrave.

DANSE

Cie La Grive – Clémentine Maubon & Bastien Lefèvre

jeu. 28 mars – 20h30 / env. 45 min. – tout public

Notre cœur est encore plus actif que nous. Pareil au cheval qui s’endort debout ou au poisson qui nage en dormant pour leurrer ses prédateurs, il ne sait pas s’arrêter. D’autant qu’il a été prouvé que chacun de ses battements est unique… Le cœur, ce muscle qui s’emballe ou ralentit au rythme de nos pensées et de nos gestes, au gré de nos humeurs et de nos émotions, qui bat pour l’autre parfois plus que pour soi-même, qui nous propulse jusqu’au compte à rebours final, ce cœur « révélateur » cher à Edgar Poe est le sismographe de nos émotions et de nos mouvements. Mais peut-on être sismographe de son propre cœur ? Guidés par des battements fictifs dont le nombre par minute peut considérablement varier, le duo de chorégraphes-interprètes nous entraîne dans un palpitant voyage au centre de l’artère.

en partenariat avec la Ville d’Ambarès-&-Lagrave

© Mathieu Coulon Faudemer