HIP-HOP NAKUPENDA

Gironde

HIP-HOP NAKUPENDA Pôle Culturel Ev@sion, 9 mars 2023, Ambarès-et-Lagrave. HIP-HOP NAKUPENDA Jeudi 9 mars 2023, 20h30 Pôle Culturel Ev@sion

tarif plein 12€ – tarif réduit 6€ – tarif carte Manuf’ 6€ – tarif Carte Manuf’ réduit 6€

Vous êtes vous déjà posé la question : Pourquoi danse-t-on ?

[DANSE] Hip-Hop Nakupenda Un solo d'Yves Mwamba – Compagnie par Terre/ Anne Nguyen

jeu. 9 mars – 20h30

50 min – à partir de 10 ans

– – –

Tout seul, Yves Mwamba raconte et danse son histoire. Son récit entremêle l’identité de son pays la République Démocratique du Congo aux gestes urbains du hip-hop. Vous êtes vous déjà posé la question : Pourquoi danse-t-on ? Le spectacle répond à la fois de façon légère et extrêmement profonde. Lui est aujourd’hui danseur et chorégraphe, mais c’est enfant et au lendemain de la guerre qu’il découvre l’univers des clips de rap et que lui vient l’envie d’en découdre. Comme tous les gamins autour de lui, il apprend par cœur les pas de la rumba congolaise…dont toutes les chansons sont dédiées à des hommes politiques depuis l’époque du dictateur Mobutu.

– – –

en partenariat avec la Ville d’Ambarès-et-Lagrave

