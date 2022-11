Boléro Pôle Culturel Ev@sion Ambarès-et-Lagrave Catégories d’évènement: Ambarès-et-Lagrave

Gironde

Boléro Pôle Culturel Ev@sion, 31 janvier 2023, Ambarès-et-Lagrave. Boléro Mardi 31 janvier 2023, 20h00 Pôle Culturel Ev@sion

Tarif unique 6€

Ce Boléro revient à l’essence même de la danse : la joie de bouger ! Pôle Culturel Ev@sion Pl. de la République, 33440 Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/bolero-festival-pouce-gilles-veriepe-cie-dk59-mar-31-janvier-2023/?portfolioCats=26 »}] [danse – jeune public] Boléro Gilles Verièpe / CIE DK59 – – –

mar. 31 janvier 20h

35min – à partir de 5 ans

– – –

Le Boléro de Ravel est peut-être la partition de musique classique dont les chorégraphes se sont le plus emparés. Son tempo mathématique, presque militaire, est un matériau évidemment délicieux pour la danse. Pour son Boléro, Gilles Verièpe s’adresse aux enfants dès 5 ans, qui a priori, ne connaissent pas ni ce morceau, ni l’histoire de son utilisation. Deux danseur·euses·s et cette musique, c’est un trio qui vient redonner de la joie et de l’allégresse à cette mélodie…en la retournant ! Gilles Verièpe et Yulia Zhabina vont danser ce Boléro en commençant par sa dernière section ! Les enfants sont invité·e·s à voir la construction de la danse se faire, avec ses cassures et ses différentes énergies. Ce Boléro revient à l’essence même de la danse : la joie de bouger ! • Représentation suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique au cours de laquelle petit·e·s et grand·e·s pourront apprendre une courte chorégraphie.

– – –

dans le cadre de POUCE ! Festival danse jeune public

en partenariat avec la Ville d’Ambarès-et-Lagrave

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-31T20:00:00+01:00

2023-01-31T20:35:00+01:00 ©dessin Atelier Franck Tallon

Détails Catégories d’évènement: Ambarès-et-Lagrave, Gironde Autres Lieu Pôle Culturel Ev@sion Adresse Pl. de la République, 33440 Ambarès-et-Lagrave Ville Ambarès-et-Lagrave Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Pôle Culturel Ev@sion Ambarès-et-Lagrave Departement Gironde

Pôle Culturel Ev@sion Ambarès-et-Lagrave Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ambares-et-lagrave/

Boléro Pôle Culturel Ev@sion 2023-01-31 was last modified: by Boléro Pôle Culturel Ev@sion Pôle Culturel Ev@sion 31 janvier 2023 Ambarès-et-Lagrave Pôle culturel Ev@sion Ambarès-et-Lagrave

Ambarès-et-Lagrave Gironde