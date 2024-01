« Refuge en montagne » Cie Dimi de Delphes Pôle Culturel Evasion Ambarès-et-Lagrave, 26 janvier 2024, Ambarès-et-Lagrave.

« Refuge en montagne » Cie Dimi de Delphes Vendredi 26 janvier, 20h30 Pôle Culturel Evasion Tarifs : 6€, Carte Jeune 5€

Après « Achètemoi.com », le comédien/metteur en scène ambarésien, Dimi de Delphes, revient sur les planches avec « Refuge en montagne », création originale de la pièce contemporaine de Claude Cognard.

Un seul en scène réjouissant à l’humour caustique dans lequel Thomas, 70 ans, qui n’a jamais rien compris aux femmes attend dans un refuge la venue de Louise, rencontrée sur internet. L’attente se prolonge et Thomas fait l’inventaire de ses relations…

Un « retour à la maison » après le succès des dates parisiennes !

Pôle Culturel Evasion Place de la République 33440 AMBARES ET LAGRAVE Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine

