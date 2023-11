Ma carapace se carapate » Cie la Naine Rouge Pôle Culturel Evasion Ambarès-et-Lagrave, 9 décembre 2023, Ambarès-et-Lagrave.

Ma carapace se carapate » Cie la Naine Rouge Samedi 9 décembre, 09h00, 10h15, 11h30, 17h00 Pôle Culturel Evasion Entrée libre / Réservation fortement conseillée

4 séances 9h00 / 10h15 / 11h30 / 17h00

Au son du ukulélé et de quelques comptines, la compagnie la Naine Rouge vous invite dans ce conte sans parole. Vous pourrez découvrir l’histoire de cette jeune tortue qui perd sa carapace le jour de sa première sortie sur la plage. Pour être acceptée, elle cherchera à tout prix à en trouver une nouvelle. Un périple poétique qui aborde, de manière légère et ludique, la question de la différence.

Pôle Culturel Evasion Place de la République 33440 AMBARES ET LAGRAVE Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-12-09T09:00:00+01:00 – 2023-12-09T09:45:00+01:00

2023-12-09T17:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:45:00+01:00

