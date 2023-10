BLANC FLOCON Pôle Culturel Évasion Ambarès-et-Lagrave, 22 novembre 2023, Ambarès-et-Lagrave.

BLANC FLOCON Mercredi 22 novembre, 17h30 Pôle Culturel Évasion Jeune public

Tout commence comme le récit du célèbre conte « Blanche Neige et les sept nains », mais… tout bascule ! Le bébé fille tant attendu est en fait un garçon. Et Blanche-Neige devient Blanc Flocon. Jouant avec les objets, et se jouant des stéréotypes de genre, R.O.G.E.R. revisite ce conte le redessinant de façon contemporaine et féministe dans un « one woman show » / théâtre d’objets.

Organisé par la compagnie R.O.G.E.R en partenariat avec l’IDDAC, l’agence culturelle du Département de la Gironde.

Pôle Culturel Évasion Place de la République, 33440 Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T17:30:00+01:00 – 2023-11-22T19:00:00+01:00

