Gironde IN VIVO #1 Pôle Culturel Évasion Ambarès-et-Lagrave, 17 novembre 2023, Ambarès-et-Lagrave. IN VIVO #1 Vendredi 17 novembre, 20h30 Pôle Culturel Évasion Sur réservation L’artiste slameur Marco Codjia croisera les écritures de différents groupes d’habitants afin de les faire converger vers une narration collective mettant en valeur la diversité, l’universalité de la poésie et la citoyenneté. Une soirée exceptionnelle qui verra les différents groupes présenter leurs textes. En clôture, Marco Codjia se prêtera à un exercice similaire croisant textes et musique sur un dialogue improvisé avec un ensemble de cordes.

Organisé en partenariat avec Marco Codjia. Pôle Culturel Évasion Place de la République, 33440 Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556773626 »}, {« type »: « email », « value »: « contactculturel@ambaresetlagrave.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

