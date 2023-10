« La dernière danse du monarque » Barbacar Cissé / Cie Les Associés Crew (Danse) Pôle Culturel Evasion Ambarès-et-Lagrave, 19 octobre 2023, Ambarès-et-Lagrave.

« La dernière danse du monarque » Barbacar Cissé / Cie Les Associés Crew (Danse) Jeudi 19 octobre, 20h30 Pôle Culturel Evasion Tarifs : 12€ / 6€ / Carte Jeune : 5€

Après les créations « Wolves » (2015) et « La Meute » (2017), le danseur-chorégraphe Babacar Cissé aborde le dernier volet de son triptyque autour du récit de son intime. Faisant un parallèle avec le papillon monarque à qui il faut quatre générations pour trouver son lieu de vie, Babacar Cissé raconte et danse l’histoire de sa famille. S’ancrant dans les racines de son grand père tirailleur sénégalais, il dévoile sa propre histoire. Ici, l’artiste questionne son identité gravée sur sa peau ébène, en passant par son père « déraciné » qui a quitté sa terre natale à la poursuite du rêve français. Le quatrième papillon, nos enfants, questionnant la possibilité d’un monde où l’humanité dépassera les dites- identités.

Compagnie Les Associés Crew Direction artistique : Babacar CISSÉ Babacar Cissé & Germaine Acogny Chorégraphie // Babacar Cissé Interprétation // Germaine Acogny, Indyia Cissé, Babacar Cissé Création vidéo // Grégory Hiétin -Babacar Cissé Scénographie // Babacar Cissé Conception vidéo // Babacar Cissé Textes et voix off // Germaine Acogny – Babacar Cissé Costumes // Nadia Genez – Babacar Cissé

Pôle Culturel Evasion Place de la République 33440 AMBARES ET LAGRAVE Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contactculture@ambaresetlagrave.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556773626 »}, {« type »: « link », « value »: « https://evasion.ambaresetlagrave.fr/ »}]

