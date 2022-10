Les foulées littéraires 2022 25 et 26 novembre Pole culturel et sportif du Bois fleuri

Entrée libre

L’édition 2022 met en avant les disciplines sportives de plein air, et valorisent les aventures humaines, les philosophies de vies, les valeurs liées à ces pratiques, un retour à la nature…

Dans les années 1990, elle participe à des expéditions sur l’Himalaya et est la première femme à gravir, en hiver et en solitaire, les 3 grandes faces nord des Alpes. Très populaire, elle a fait l’objet de nombreux reportages et films documentaires et a publié plusieurs livres sur l’alpinisme et l’escalade.

Elle dirige depuis 6 ans, les éditions du Mont Blanc, ce qui lui permet d’allier sa passion des livres et celle des sommets.

Antoine Magalhaes

Discipline : trottinette freestyle

Antoine Magalhaes, plus connu sous le nom de SCOOT 2 STREET, est un jeune et prometteur prodige français de la trottinette free-style. Suivi par près de 560 000 personnes sur Instagram et 1,6 millions sur YouTube, il ne cesse de dépasser ses limites et de partager sa passion avec une communauté toujours plus grandissante, et ce à travers le monde.

Scoot 2 Street, le guide de la trottinette freestyle, Michel Lafon, 2022.

Tu rêves de trouver la bible de la trottinette free-style pour entrer dans la grande famille des riders ? Ce guide pratique, à emporter partout avec soi, a été conçu pour toi ! Des règles de sécurité et de bonne conduite dans un skatepark aux conseils techniques, en passant par les échauffements et les étirements, Scoot 2 Street te donnera tous les conseils et astuces garantis pour devenir le futur pro de demain.

Charles POUJADE & Mélanie BUFFETAUD

Discipline : Parcours urbains

Charles et Mélanie se sont fait connaître sur YouTube grâce à leurs vidéos de parkour, dans lesquelles on peut les suivre dans leurs acrobaties les plus folles, mais aussi partager des moments de leur quotidien de couple. Charles s’est fait connaître du grand public en participant à « Ninja Warrior » sur TF1. Leurs chaînes YouTube, Run & Jump et Charles & Mélanie, totalisent plus de 2,3 millions de followers.

Voyous, Michel Lafon, 2022.

Il est vrai qu’il n’est pas commun de voir quelqu’un grimper sur les toits de bâtiments publics, sauter d’un mur à un autre ou faire des acrobaties périlleuses en pleine rue. Le parkour est une discipline acrobatique souvent mal perçue, et ses pratiquants, appelés les « traceurs », sont considérés comme des voyous. Charles et Mélanie, tous deux adeptes de ce sport, parcourent le monde à la recherche des meilleurs spots pour y faire les figures les plus impressionnantes et les plus belles photos. Dans ce livre, ils définissent leur vision du parkour et lèvent le voile sur les coulisses de leurs incroyables expériences.

Laurent Chardard

Discipline : Natation et surf handisport

Laurent Chardard est un nageur paralympique français qui participe à de nombreuses compétitions internationales d’élite. Il est médaillé d’or européen et médaillé d’or mondial en natation. Il a participé aux derniers Jeux Olympique. Passionné de surf et de bodyboard, il ne manque jamais une occasion de se frotter aux vagues de la région ! Parrain de la course collaborative et inclusive l’année dernière, il revient une nouvelle fois cette année, apporter son soutien aux coureurs.

Son palmarès :

2022 – Championnats du monde (FUNCHAL)

– Médaille d’argent 100m nage libre S6

– Médaille d’or 50m papillon S6

2021 – Jeux Paralympiques (TOKYO)

– 4ème 50m papillon S6

– 6ème 100m dos S6

– 7ème 100m nage libre S6

2021 – Championnats du monde (FUNCHAL)

– Médaille d’or 100m dos S6

– Médaille d’argent 50m papillon S6

– Médaille de bronze 100m nage libre S6

2019 – Championnats du Monde (LONDRES)

– Médaille d’argent 50m papillon S6

– Médaille de bronze 50m nage libre S6

– 4ème 100m nage libre S6

Mais aussi…

Florent ROY,

Chloë Lanthier,

Jérémy LEMARIE,

Jérémy GAUBERT,

Elie ROBERT-NICOUD,

Sophie LOUBIERE,

Elsa KRIM,

Fred CAMPOY,

Renaud LEBLOND,

Thomas VENNIN,

Jean-Charles OSTORERO,

Edmond Tourriol,

Marie BOULIC,

Sébastien LAURIER

Martine PERRIN

Le programme

Vendredi 26 novembre > Journée scolaire

Course collaborative et inclusive

Projet porté par le service des sports de la Ville de Lormont en collaboration avec les comités départementaux handisport et sport adapté. 700 élèves des écoles primaires, des collèges de Lormont et des établissements spécialisés participent à cette aventure sportive qui valorise l’entraide, l’esprit d’équipe et l’engagement citoyen. Cette année, la course prend une dimension inclusive en permettant la mixité avec des enfants en situation de handicap et des actions de sensibilisation en amont, au cœur des écoles.

Vendredi 26 novembre > Soirée grand public

Quand le sport inspire la littérature

Proposé et animé par l’Université populaire des Hautes de Garonne avec Renaud Lebond

Tout public.

Créer une passerelle entre sport et littérature, l’essence même des Foulées littéraires ! Mais aussi du Prix littéraire Jules Rimet, fondé par Renaud Leblond. L’auteur viendra échanger sur son ouvrage Le Journal de Jules Rimet mais également sur son dernier ouvrage Le Nageur d’Auschwitz, publié à L’Archipel en mai 2022.

Samedi 27 novembre > grand public

Café Polar

Tout public

Avec Elie Robert-Nicoud et Sophie Loubière

Modération : Bernard Daguerre

Quand la BD raconte le sportif

Tout public

Avec Elsa Krim et Fred Campoy

Le sport comme point de départ du récit initiatique

Avec Marie Boulic

La folie des sports urbains

Tout public

Avec Antoine Magalhaes, Mélanie Buffetaud & Charles Poujade

Surfer la vague

Tout public

Avec Laurent Chardard et Jérémy Lemarié

Petit éloge de la marche

Tout public

Avec Jérémy Gaubert, Sébastien Laurier et les Grands projets des Villes Rives Droite

Repousser ses limites

Tout public

Avec Florent Roy et Chloë Lanthier

Ciné Débat – Clôture : Le Sommet des Dieux

Tout public

Débat animé par Jean-Charles Ostorero et Thomas Vennin

Film d’animation réalisé par Patrick Imbert

Adapté du manga Le Sommet des dieux de Jirō Taniguchi, d’après le roman de Baku Yumemakura.

A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les traces de Habu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles et décide de l’accompagner jusqu’au voyage ultime vers le sommet des dieux.

