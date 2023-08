Découverte du cosplay pôle culturel et associatif Courtenay Courtenay, 26 août 2023, Courtenay.

Découverte du cosplay Samedi 26 août, 14h00 pôle culturel et associatif Courtenay

Samedi 26 août Après-midi 14h-18h

Découverte du Cosplay animé par « Teikoku no Cosplay », présentation, atelier création et maquillages…

Animations gratuites sans réservation préalable

Renseignements : page Facebook du Pôle culturel et associatif de Courtenay ou au 06.50.00.39.01

pôle culturel et associatif Courtenay 25 Place Honoré Combe, Courtenay Courtenay [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 97 34 95 »}, {« type »: « email », « value »: « mediathequepca@courtenay45.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T14:00:00+02:00 – 2023-08-26T18:00:00+02:00

2023-08-26T14:00:00+02:00 – 2023-08-26T18:00:00+02:00

FMACEN045V50AZRI

pca