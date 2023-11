Expo Photos Pôle Culturel et Associatif Expo Photos Pôle Culturel et Associatif, 25 novembre 2023, . Expo Photos 25 et 26 novembre Pôle Culturel et Associatif Expo Photos du Saint Germain PhotoClub ! Entrée libre Pôle Culturel et Associatif Courtenay [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 97 34 95 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

2023-11-26T09:00:00+01:00 – 2023-11-26T16:00:00+01:00 FMACEN045V50BDL6 ST GERMAIN PHOTO CLUB Détails Autres Lieu Pôle Culturel et Associatif Adresse Courtenay Lieu Ville Pôle Culturel et Associatif latitude longitude 48.04073;3.05859

Pôle Culturel et Associatif https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//