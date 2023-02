Exposition “A la recherche du Petit Chaperon Rouge” Pôle Culturel et Associatif

Exposition sur l’univers des personnages de conte comme Pinocchio, Boucle d’Or ou Hansel et Gretel. Pôle Culturel et Associatif Courtenay Le Petit Chaperon rouge (et le loup !) traversent villages, forêts et montagnes enneigées d’un royaume enchanté. En chemin, ils croiseront Pinocchio, Hansel et Gretel, Boucle d’or, les trois petits cochons, les musiciens de Brême, la Petite Sirène, Alice, Peter Pan… et bien d’autres !

Exposition de Maureen POIGNONEC prêtée par la Galerie Robillard.

