La place du Foirail Pôle culturel du Foirail Pau, 7 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Nouveauté !

A l’occasion du nouvel aménagement de la place du Foirail, venez découvrir l’histoire de ce quartier palois à la forte identité à la fois populaire et culturelle. La découverte privative du Pôle Culturel du Foirail est incluse dans la visite..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Pôle culturel du Foirail Place du Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



New!

On the occasion of the redevelopment of the Place du Foirail, come and discover the history of this district of Palais, with its strong popular and cultural identity. A private tour of the Pôle Culturel du Foirail is included in the visit.

¡Algo nuevo!

En el marco de la remodelación de la Place du Foirail, venga a descubrir la historia de este barrio palaciego de fuerte identidad popular y cultural. La visita incluye un recorrido privado por el Pôle Culturel du Foirail.

Das ist neu!

Anlässlich der Neugestaltung des Place du Foirail entdecken Sie die Geschichte dieses Viertels von Palais mit seiner starken Identität, die sowohl volkstümlich als auch kulturell geprägt ist. Die private Entdeckung des Kulturpols Pôle Culturel du Foirail ist im Besuch inbegriffen.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Pau